Harga el gato Hari Ini

Harga live el gato (ELGATO) hari ini adalah --, dengan perubahan 14.60% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELGATO ke USD saat ini adalah -- per ELGATO.

el gato saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,714, dengan suplai yang beredar 10.00B ELGATO. Selama 24 jam terakhir, ELGATO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00113128, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, ELGATO bergerak +0.54% dalam satu jam terakhir dan -7.71% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar el gato (ELGATO)

Kapitalisasi Pasar $ 160.71K$ 160.71K $ 160.71K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.71K$ 160.71K $ 160.71K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 9,996,225,037.443346 9,996,225,037.443346 9,996,225,037.443346

