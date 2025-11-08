Harga ELIXIR AI Hari Ini

Harga live ELIXIR AI (ELXAI) hari ini adalah $ 0.00001522, dengan perubahan 3.21% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ELXAI ke USD saat ini adalah $ 0.00001522 per ELXAI.

ELIXIR AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 15,218.36, dengan suplai yang beredar 1000.00M ELXAI. Selama 24 jam terakhir, ELXAI diperdagangkan antara $ 0.00001424 (low) dan $ 0.00001526 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00081106, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000951.

Dalam kinerja jangka pendek, ELXAI bergerak +0.70% dalam satu jam terakhir dan -12.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ELIXIR AI (ELXAI)

Kapitalisasi Pasar $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 15.22K$ 15.22K $ 15.22K Suplai Peredaran 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total Suplai 999,999,964.0 999,999,964.0 999,999,964.0

Kapitalisasi Pasar ELIXIR AI saat ini adalah $ 15.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ELXAI adalah 1000.00M, dan total suplainya sebesar 999999964.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 15.22K.