Harga Elon GOAT Hari Ini

Harga live Elon GOAT (EGT) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EGT ke USD saat ini adalah $ 0 per EGT.

Elon GOAT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 160,123, dengan suplai yang beredar 9.00B EGT. Selama 24 jam terakhir, EGT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00394355, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EGT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +7.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Elon GOAT (EGT)

Kapitalisasi Pasar $ 160.12K$ 160.12K $ 160.12K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 160.12K$ 160.12K $ 160.12K Suplai Peredaran 9.00B 9.00B 9.00B Total Suplai 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0 9,000,000,000.0

