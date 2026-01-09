Berapa harga saat ini dari Empulser Enterprises?

Harga langsung dari Empulser Enterprises ($CPT) adalah Rp3992.802574797204000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Empulser Enterprises di pasar?

Empulser Enterprises saat ini berada pada peringkat pasar #2875, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp39927958487.743536000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari $CPT?

Jumlah token yang beredar dari $CPT adalah 9999997.721672 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Empulser Enterprises?

Dalam 24 jam terakhir, Empulser Enterprises diperdagangkan dalam kisaran Rp3464.57437024104000 (terendah 24 jam) hingga Rp3993.256581339606000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Empulser Enterprises dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Empulser Enterprises mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp6892.138799747754000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp2142.440058537912000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan $CPT hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Empulser Enterprises?

Pergeseran harga saat ini sebesar 10.27% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Energy,Internet of Things (IOT),Solana Ecosystem,Made in USA,Robotics. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.