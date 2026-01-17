Harga Enigma Hari Ini

Harga live Enigma (ENX) hari ini adalah $ 0.174132, dengan perubahan 7.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENX ke USD saat ini adalah $ 0.174132 per ENX.

Enigma saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,906,624, dengan suplai yang beredar 62.23M ENX. Selama 24 jam terakhir, ENX diperdagangkan antara $ 0.160625 (low) dan $ 0.203077 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.25629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.091387.

Dalam kinerja jangka pendek, ENX bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -15.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Enigma (ENX)

Kapitalisasi Pasar $ 10.91M$ 10.91M $ 10.91M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.53M$ 17.53M $ 17.53M Suplai Peredaran 62.23M 62.23M 62.23M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Enigma saat ini adalah $ 10.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ENX adalah 62.23M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.53M.