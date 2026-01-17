BursaDEX+
Harga live Enigma hari ini adalah 0.174132 USD. Kapitalisasi pasar ENX adalah 10,906,624 USD. Lacak informasi harga aktual ENX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live Enigma hari ini adalah 0.174132 USD. Kapitalisasi pasar ENX adalah 10,906,624 USD. Lacak informasi harga aktual ENX ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang ENX

Info Harga ENX

Penjelasan ENX

Whitepaper ENX

Situs Web Resmi ENX

Tokenomi ENX

Prakiraan Harga ENX

Logo Enigma

Harga Enigma (ENX)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 ENX ke USD:

-7.30%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Enigma (ENX)
Harga Enigma Hari Ini

Harga live Enigma (ENX) hari ini adalah $ 0.174132, dengan perubahan 7.31% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENX ke USD saat ini adalah $ 0.174132 per ENX.

Enigma saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,906,624, dengan suplai yang beredar 62.23M ENX. Selama 24 jam terakhir, ENX diperdagangkan antara $ 0.160625 (low) dan $ 0.203077 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.25629, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.091387.

Dalam kinerja jangka pendek, ENX bergerak +1.45% dalam satu jam terakhir dan -15.88% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Enigma (ENX)

Kapitalisasi Pasar Enigma saat ini adalah $ 10.91M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar ENX adalah 62.23M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.53M.

Riwayat Harga Enigma USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

+1.45%

-7.31%

-15.88%

-15.88%

Riwayat Harga Enigma (ENX) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Enigma ke USD adalah $ -0.0137393848889747.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Enigma ke USD adalah $ +0.0699827453.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Enigma ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Enigma ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.0137393848889747-7.31%
30 Days$ +0.0699827453+40.19%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Enigma

Prediksi Harga Enigma (ENX) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target ENX pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Enigma (ENX) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Enigma berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Enigma yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga ENX pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Enigma.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Enigma (ENX)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Tentang Enigma

Berapa harga perdagangan langsung Enigma hari ini?

Harga perdagangan saat ini untuk Enigma berada pada Rp2943.267079193532000, diperbarui secara real-time. Harga ini mencerminkan data agregat dari berbagai pasar, memastikan representasi yang akurat terhadap permintaan dan penawaran global.

Berapa aktivitas perdagangan yang terjadi untuk ENX?

ENX mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--. Metrik ini penting untuk mengevaluasi kondisi likuiditas—volume yang lebih tinggi umumnya menunjukkan pasar yang lebih aktif dan eksekusi pesanan yang lebih lancar.

Bagaimana kinerja harga Enigma hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, Enigma mengalami pergerakan harga sebesar -7.31%. Tren positif menunjukkan minat beli yang lebih kuat, sementara tren negatif mungkin mencerminkan tekanan jual jangka pendek atau penurunan pasar secara luas.

Berapa rentang harga yang diperdagangkan Enigma hari ini?

Dalam satu hari terakhir, Enigma berfluktuasi antara Rp2714.964938066875000 dan Rp3432.510099472727000, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas intraday serta level support/resistance yang potensial.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Enigma

Perkembangan Industri Penting Enigma (ENX)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi Enigma Selengkapnya

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.