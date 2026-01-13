Berapa harga saat ini dari Enjinstarter?

Harga langsung dari Enjinstarter (EJS) adalah Rp0.44924459895630000 IDR. Penilaian waktu nyata ini diperbarui secara terus-menerus dan menggabungkan harga dari bursa global utama untuk memastikan Anda melihat tingkat pasar yang akurat.

Bagaimana posisi Enjinstarter di pasar?

Enjinstarter saat ini berada pada peringkat pasar #6933, didukung oleh kapitalisasi pasar sebesar Rp1859219070.483750000. Peringkat ini dipengaruhi oleh kedalaman likuiditas, permintaan investor secara keseluruhan, dan jumlah token yang beredar.

Apa jumlah token yang beredar dari EJS?

Jumlah token yang beredar dari EJS adalah 4137945042.646029 token, yang mewakili jumlah yang tersedia di pasar terbuka. Angka ini memegang peranan penting dalam menentukan penilaian pasar, kelangkaan, dan dinamika inflasi jangka panjang.

Berapa rentang harga 24 jam dari Enjinstarter?

Dalam 24 jam terakhir, Enjinstarter diperdagangkan dalam kisaran Rp0.4463810225850000 (terendah 24 jam) hingga Rp0.45918289342140000 (tertinggi 24 jam). Rentang volatilitas ini membantu para pedagang memahami momentum jangka pendek dan ketidakpastian pasar.

Berapa jarak Enjinstarter dari titik tertinggi dan terendah sepanjang masa?

Enjinstarter mencapai titik tertinggi sepanjang masa sebesar Rp4044.414199422780000, sementara harga terendah yang tercatat (ATL) adalah Rp0.38826726681450000. Patokan historis ini memungkinkan para pedagang mengevaluasi potensi harga jangka panjang dan siklus pasar.

Seberapa aktif perdagangan EJS hari ini?

Volume perdagangan selama 24 jam terakhir adalah Rp--, mencerminkan partisipasi pasar saat ini. Volume yang lebih tinggi sering kali menunjukkan minat investor yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih dalam.

Apa yang memengaruhi arah tren terbaru untuk Enjinstarter?

Pergeseran harga saat ini sebesar -1.86% dalam 24 jam terakhir dibentuk oleh sentimen pasar, aktivitas perdagangan, faktor makroekonomi, serta pembaruan spesifik ekosistem terkait Decentralized Finance (DeFi),BNB Chain Ecosystem,Launchpad,Ethereum Ecosystem. Peningkatan volume secara tiba-tiba juga dapat menjadi katalisator bagi pergerakan harga yang signifikan.