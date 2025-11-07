Harga ENKI Protocol Hari Ini

Harga live ENKI Protocol (ENKI) hari ini adalah $ 0.593245, dengan perubahan 9.42% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi ENKI ke USD saat ini adalah $ 0.593245 per ENKI.

ENKI Protocol saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 89,153, dengan suplai yang beredar 150.00K ENKI. Selama 24 jam terakhir, ENKI diperdagangkan antara $ 0.517469 (low) dan $ 0.700841 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 18.38, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.475661.

Dalam kinerja jangka pendek, ENKI bergerak +0.65% dalam satu jam terakhir dan -13.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar ENKI Protocol (ENKI)

Kapitalisasi Pasar $ 89.15K$ 89.15K $ 89.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 5.94M$ 5.94M $ 5.94M Suplai Peredaran 150.00K 150.00K 150.00K Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

