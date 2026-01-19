Berapa harga real-time EPEP hari ini?

Harga live EPEP berada pada Rp8.55311790415700000, bergerak -2.74% dalam 24 jam terakhir. Angka ini diperbarui secara konstan untuk mencerminkan kondisi pasar global yang akurat.

Bagaimana struktur harga harian untuk EPEP?

EPEP telah diperdagangkan antara Rp8.46996306068300000 dan Rp9.06607511948950000, memberikan wawasan tentang kekuatan harga intraday serta zona breakout potensial.

Berapa volatilitas yang ditunjukkan EPEP hari ini?

Token tersebut mengalami volatilitas sebesar --% dalam sehari terakhir, membantu para trader menentukan apakah pasar stabil atau sangat responsif.

Dalam zona teknikal mana EPEP saat ini diperdagangkan?

Pergeseran harga relatif terhadap tertinggi dan terendah terbaru menunjukkan bahwa EPEP menunjukkan momentum jangka pendek yang moderat, dipengaruhi oleh likuiditas dan arah pasar secara keseluruhan.

Apa peringkat dan ukuran pasar secara keseluruhan untuk EPEP?

Dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp8546171432.476550000, EPEP berada di peringkat #4673, menunjukkan kehadiran pasar yang kuat dan minat investor.

Berapa aktivitas perdagangan yang dialami EPEP baru-baru ini?

Token tersebut mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan partisipasi aktif dari para trader global.

Bagaimana perbandingan EPEP dengan ATH dan ATL-nya?

ATH-nya adalah Rp88.25838748526200000, sementara ATL-nya adalah Rp4.35498140608650000, memberikan perspektif mengenai potensi harga jangka panjang dan penurunan harga.

Fundamental apa saja yang memengaruhi perilaku pasar EPEP?

Faktor utama meliputi pasokan beredar (1000000000.0 token), kinerja kategori dalam Meme,Ethereum Ecosystem,Frog-Themed, serta aktivitas on-chain di seluruh --, yang semuanya membentuk pergerakan harga token tersebut.