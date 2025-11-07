BursaDEX+
Harga live EquitEdge hari ini adalah 0.05005 USD. Lacak informasi harga aktual EEG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EEG dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live EquitEdge hari ini adalah 0.05005 USD. Lacak informasi harga aktual EEG ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga EEG dengan mudah di MEXC sekarang.

Harga EquitEdge (EEG)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EEG ke USD:

$0.05005
0.00%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live EquitEdge (EEG)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:12 (UTC+8)

Informasi Harga EquitEdge (EEG) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
Low 24 Jam
$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0
$ 0.058283
$ 0.04823955
--

--

0.00%

0.00%

Harga aktual EquitEdge (EEG) adalah $0.05005. Selama 24 jam terakhir, EEG diperdagangkan antara low $ 0 dan high $ 0, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highEEG adalah $ 0.058283, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.04823955.

Dalam hal kinerja jangka pendek, EEG telah berubah sebesar -- selama 1 jam terakhir, -- selama 24 jam, dan 0.00% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar EquitEdge (EEG)

$ 20.02M
--
$ 25.02M
400.00M
500,000,000.0
Kapitalisasi Pasar EquitEdge saat ini adalah $ 20.02M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EEG adalah 400.00M, dan total suplainya sebesar 500000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.02M.

Riwayat Harga EquitEdge (EEG) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga EquitEdge ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga EquitEdge ke USD adalah $ 0.0000000000.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga EquitEdge ke USD adalah $ -0.0006993236.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga EquitEdge ke USD adalah $ -0.00760549058638596.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0--
30 Days$ 0.00000000000.00%
60 Hari$ -0.0006993236-1.39%
90 Hari$ -0.00760549058638596-13.19%

Apa yang dimaksud dengan EquitEdge (EEG)

EquitEdge’ s vision is to make real estate investment affordable and easily accessible to everyone by providing a global platform operating well within the defined regulatory framework. Built on XDC Network, EquitEdge enables its users to invest in this prospective real estate sector and get key benefits such as competitive risk-adjusted returns, high tangible asset value, and attractive and stable income returns in the form of rent and leasing fees. Although real estate is a safe and stable source of income, it is one of the most illiquid assets and requires more entailing and long transaction processes and significant capital commitments. High transaction costs, land use regulations and other barriers make one’s entry into real estate different from various other asset classes. EquitEdge addresses these inefficiencies and inaccuracies in the real estate industry with the use of blockchain technology. EquitEdge specializes in offering fractional ownership of high-value real estate assets and provides its clients with a competitive edge in the market.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya EquitEdge (EEG)

Whitepaper
Situs Web Resmi

Prediksi Harga EquitEdge (USD)

Berapa nilai EquitEdge (EEG) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda EquitEdge (EEG) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk EquitEdge.

Cek prediksi harga EquitEdge sekarang!

EEG ke Mata Uang Lokal

Tokenomi EquitEdge (EEG)

Memahami tokenomi EquitEdge (EEG) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token EEG sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang EquitEdge (EEG)

Berapa nilai EquitEdge (EEG) hari ini?
Harga live EEG dalam USD adalah 0.05005 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga EEG ke USD saat ini?
Harga EEG ke USD saat ini adalah $ 0.05005. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar EquitEdge?
Kapitalisasi pasar EEG adalah $ 20.02M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar EEG?
Suplai beredar EEG adalah 400.00M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) EEG?
EEG mencapai harga ATH sebesar 0.058283 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) EEG?
EEG mencapai harga ATL 0.04823955 USD.
Berapa volume perdagangan EEG?
Volume perdagangan 24 jam live EEG adalah -- USD.
Akankah harga EEG naik lebih tinggi tahun ini?
EEG mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga EEG untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:12 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting EquitEdge (EEG)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

