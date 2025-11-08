Harga Eva AI Companion Hari Ini

Harga live Eva AI Companion (EVA) hari ini adalah $ 0.00000657, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVA ke USD saat ini adalah $ 0.00000657 per EVA.

Eva AI Companion saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,562.79, dengan suplai yang beredar 999.43M EVA. Selama 24 jam terakhir, EVA diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00022567, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.0000063.

Dalam kinerja jangka pendek, EVA bergerak -- dalam satu jam terakhir dan +0.17% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eva AI Companion (EVA)

Kapitalisasi Pasar $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.56K$ 6.56K $ 6.56K Suplai Peredaran 999.43M 999.43M 999.43M Total Suplai 999,431,045.948598 999,431,045.948598 999,431,045.948598

