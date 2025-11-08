Harga EVANA Hari Ini

Harga live EVANA (EVANA) hari ini adalah $ 0.00001027, dengan perubahan 38.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVANA ke USD saat ini adalah $ 0.00001027 per EVANA.

EVANA saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 102,661, dengan suplai yang beredar 10.00B EVANA. Selama 24 jam terakhir, EVANA diperdagangkan antara $ 0.00000732 (low) dan $ 0.00001064 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00008186, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000689.

Dalam kinerja jangka pendek, EVANA bergerak +0.12% dalam satu jam terakhir dan +16.22% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar EVANA (EVANA)

Kapitalisasi Pasar $ 102.66K$ 102.66K $ 102.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 102.66K$ 102.66K $ 102.66K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

