Harga Eve AI Hari Ini

Harga live Eve AI (EVEAI) hari ini adalah --, dengan perubahan 17.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVEAI ke USD saat ini adalah -- per EVEAI.

Eve AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 44,024, dengan suplai yang beredar 86.59M EVEAI. Selama 24 jam terakhir, EVEAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.205454, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EVEAI bergerak -0.81% dalam satu jam terakhir dan -30.78% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eve AI (EVEAI)

Kapitalisasi Pasar $ 44.02K$ 44.02K $ 44.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 44.02K$ 44.02K $ 44.02K Suplai Peredaran 86.59M 86.59M 86.59M Total Suplai 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345 86,589,838.49362345

Kapitalisasi Pasar Eve AI saat ini adalah $ 44.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EVEAI adalah 86.59M, dan total suplainya sebesar 86589838.49362345. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 44.02K.