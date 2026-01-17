BursaDEX+
Harga live Evmos hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar EVMOS adalah 370,506 USD. Lacak informasi harga aktual EVMOS ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang EVMOS

Info Harga EVMOS

Penjelasan EVMOS

Situs Web Resmi EVMOS

Tokenomi EVMOS

Prakiraan Harga EVMOS

Logo Evmos

Harga Evmos (EVMOS)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 EVMOS ke USD:

+3.00%1D
Data token ini bersumber dari pihak ketiga.
USD
Grafik Harga Live Evmos (EVMOS)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:03:57 (UTC+8)

Harga Evmos Hari Ini

Harga live Evmos (EVMOS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 3.09% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVMOS ke USD saat ini adalah $ 0 per EVMOS.

Evmos saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 370,506, dengan suplai yang beredar 512.69M EVMOS. Selama 24 jam terakhir, EVMOS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 6.84, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EVMOS bergerak -0.07% dalam satu jam terakhir dan -25.32% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Evmos (EVMOS)

Kapitalisasi Pasar Evmos saat ini adalah $ 370.51K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EVMOS adalah 512.69M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 722.67K.

Riwayat Harga Evmos USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
Low 24 Jam
High 24 Jam

-0.07%

+3.09%

-25.32%

-25.32%

Riwayat Harga Evmos (EVMOS) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Evmos ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Evmos ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Evmos ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Evmos ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0+3.09%
30 Days$ 0+33.66%
60 Hari$ 0-30.86%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk Evmos

Prediksi Harga Evmos (EVMOS) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target EVMOS pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga Evmos (EVMOS) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga Evmos berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga Evmos yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga EVMOS pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga Evmos.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Evmos (EVMOS)

Situs Web Resmi

Tentang Evmos

Berapa nilai Evmos saat ini?

Evmos saat ini diperdagangkan seharga Rp12.21493361427417000, dengan pergerakan harga sebesar 3.08% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan EVMOS hari ini, naik atau turun?

EVMOS telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio.

Seberapa populer Evmos hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual EVMOS.

Apa yang membuat Evmos berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio dan dibangun di atas jaringan --, EVMOS menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah EVMOS yang beredar di pasar?

Terdapat 512693177.850936 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Evmos sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp115613.13728484000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.64601736581436000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang Evmos

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-17 17:03:57 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Evmos (EVMOS)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain
01-15 10:43:43Kabar Industri Terkini
Pasar Kembali ke Zona "Keserakahan", Indeks Ketakutan Kripto Melonjak ke 61

Jelajahi Evmos Selengkapnya

