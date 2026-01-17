Berapa nilai Evmos saat ini?

Evmos saat ini diperdagangkan seharga Rp12.21493361427417000, dengan pergerakan harga sebesar 3.08% selama 24 jam terakhir. Harga langsung ini memberikan gambaran tentang aktivitas pasar dan sentimen investor secara real-time.

Apa arah pergerakan EVMOS hari ini, naik atau turun?

EVMOS telah menunjukkan pergerakan harga selama 24 jam terakhir, mencerminkan bagaimana pasar bereaksi terhadap berita terbaru, volume perdagangan, dan perkembangan dalam ekosistem Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio.

Seberapa populer Evmos hari ini?

Token tersebut telah mencatat volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, yang menunjukkan berapa banyak trader yang aktif membeli atau menjual EVMOS.

Apa yang membuat Evmos berbeda dari aset kripto lainnya?

Sebagai bagian dari kategori Smart Contract Platform,Layer 1 (L1),Osmosis Ecosystem,Coinbase Ventures Portfolio,Circle Ventures Portfolio,Galaxy Digital Portfolio dan dibangun di atas jaringan --, EVMOS menawarkan utilitas dan peran spesifik dalam ekosistemnya, yang mungkin mencakup pembayaran, staking, tata kelola, atau kasus penggunaan khusus aplikasi.

Berapa jumlah EVMOS yang beredar di pasar?

Terdapat 512693177.850936 token yang beredar saat ini, yang membantu menentukan kelangkaan token serta nilai pasar secara keseluruhan.

Berapa harga tertinggi dan terendah Evmos sepanjang masa?

Harga tertinggi token ini (ATH) adalah Rp115613.13728484000, sementara titik terendahnya (ATL) adalah Rp7.64601736581436000, memberikan konteks penting bagi investor jangka panjang yang mengevaluasi siklus harga.