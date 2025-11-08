Harga Evolve Hari Ini

Harga live Evolve (EVOLVE) hari ini adalah --, dengan perubahan 3.32% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EVOLVE ke USD saat ini adalah -- per EVOLVE.

Evolve saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,329.11, dengan suplai yang beredar 948.69M EVOLVE. Selama 24 jam terakhir, EVOLVE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, EVOLVE bergerak -0.14% dalam satu jam terakhir dan -19.13% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Evolve (EVOLVE)

Kapitalisasi Pasar $ 6.33K$ 6.33K $ 6.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.66K$ 6.66K $ 6.66K Suplai Peredaran 948.69M 948.69M 948.69M Total Suplai 998,691,671.457326 998,691,671.457326 998,691,671.457326

Kapitalisasi Pasar Evolve saat ini adalah $ 6.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EVOLVE adalah 948.69M, dan total suplainya sebesar 998691671.457326. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.66K.