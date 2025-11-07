Harga Exim Hari Ini

Harga live Exim (EXIM) hari ini adalah $ 0.079083, dengan perubahan 0.18% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EXIM ke USD saat ini adalah $ 0.079083 per EXIM.

Exim saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 107,149, dengan suplai yang beredar 1.35M EXIM. Selama 24 jam terakhir, EXIM diperdagangkan antara $ 0.078847 (low) dan $ 0.079369 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.125048, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.06399.

Dalam kinerja jangka pendek, EXIM bergerak -0.06% dalam satu jam terakhir dan -18.92% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Exim (EXIM)

Kapitalisasi Pasar $ 107.15K$ 107.15K $ 107.15K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 17.78M$ 17.78M $ 17.78M Suplai Peredaran 1.35M 1.35M 1.35M Total Suplai 224,763,629.073 224,763,629.073 224,763,629.073

Kapitalisasi Pasar Exim saat ini adalah $ 107.15K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EXIM adalah 1.35M, dan total suplainya sebesar 224763629.073. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 17.78M.