Harga Eye Future by Virtuals Hari Ini

Harga live Eye Future by Virtuals (EYE) hari ini adalah $ 0.0000273, dengan perubahan 20.25% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi EYE ke USD saat ini adalah $ 0.0000273 per EYE.

Eye Future by Virtuals saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 26,765, dengan suplai yang beredar 1.00B EYE. Selama 24 jam terakhir, EYE diperdagangkan antara $ 0.00002181 (low) dan $ 0.00002722 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00523552, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001113.

Dalam kinerja jangka pendek, EYE bergerak +1.14% dalam satu jam terakhir dan +7.41% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Eye Future by Virtuals (EYE)

Kapitalisasi Pasar $ 26.77K$ 26.77K $ 26.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 26.77K$ 26.77K $ 26.77K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Eye Future by Virtuals saat ini adalah $ 26.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar EYE adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 26.77K.