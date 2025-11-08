Harga Fade Wallet Token Hari Ini

Harga live Fade Wallet Token (FWT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FWT ke USD saat ini adalah -- per FWT.

Fade Wallet Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 29,419, dengan suplai yang beredar 428.88M FWT. Selama 24 jam terakhir, FWT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02836263, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FWT bergerak 0.00% dalam satu jam terakhir dan -11.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fade Wallet Token (FWT)

Kapitalisasi Pasar $ 29.42K$ 29.42K $ 29.42K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 68.60K$ 68.60K $ 68.60K Suplai Peredaran 428.88M 428.88M 428.88M Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

