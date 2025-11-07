Informasi Harga Fair and Free (FAIR3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.01219724 $ 0.01219724 $ 0.01219724 Low 24 Jam $ 0.01264158 $ 0.01264158 $ 0.01264158 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.01219724$ 0.01219724 $ 0.01219724 High 24 Jam $ 0.01264158$ 0.01264158 $ 0.01264158 All Time High $ 0.04335751$ 0.04335751 $ 0.04335751 Harga Terendah $ 0.01041681$ 0.01041681 $ 0.01041681 Perubahan Harga (1 Jam) +0.13% Perubahan Harga (1 Hari) +2.48% Perubahan Harga (7H) -10.22% Perubahan Harga (7H) -10.22%

Harga aktual Fair and Free (FAIR3) adalah $0.01255947. Selama 24 jam terakhir, FAIR3 diperdagangkan antara low $ 0.01219724 dan high $ 0.01264158, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFAIR3 adalah $ 0.04335751, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01041681.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FAIR3 telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +2.48% selama 24 jam, dan -10.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fair and Free (FAIR3)

Kapitalisasi Pasar $ 11.74M$ 11.74M $ 11.74M Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 11.74M$ 11.74M $ 11.74M Suplai Peredaran 935.81M 935.81M 935.81M Total Suplai 935,814,213.09638 935,814,213.09638 935,814,213.09638

Kapitalisasi Pasar Fair and Free saat ini adalah $ 11.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FAIR3 adalah 935.81M, dan total suplainya sebesar 935814213.09638. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.74M.