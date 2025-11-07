BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFutures500XTabunganAcara
Lainnya
Harga live Fair and Free hari ini adalah 0.01255947 USD. Lacak informasi harga aktual FAIR3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FAIR3 dengan mudah di MEXC sekarang.Harga live Fair and Free hari ini adalah 0.01255947 USD. Lacak informasi harga aktual FAIR3 ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FAIR3 dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FAIR3

Info Harga FAIR3

Penjelasan FAIR3

Situs Web Resmi FAIR3

Tokenomi FAIR3

Prakiraan Harga FAIR3

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo Fair and Free

Harga Fair and Free (FAIR3)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FAIR3 ke USD:

$0.01255041
$0.01255041$0.01255041
+2.50%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live Fair and Free (FAIR3)
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:54 (UTC+8)

Informasi Harga Fair and Free (FAIR3) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.01219724
$ 0.01219724$ 0.01219724
Low 24 Jam
$ 0.01264158
$ 0.01264158$ 0.01264158
High 24 Jam

$ 0.01219724
$ 0.01219724$ 0.01219724

$ 0.01264158
$ 0.01264158$ 0.01264158

$ 0.04335751
$ 0.04335751$ 0.04335751

$ 0.01041681
$ 0.01041681$ 0.01041681

+0.13%

+2.48%

-10.22%

-10.22%

Harga aktual Fair and Free (FAIR3) adalah $0.01255947. Selama 24 jam terakhir, FAIR3 diperdagangkan antara low $ 0.01219724 dan high $ 0.01264158, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFAIR3 adalah $ 0.04335751, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.01041681.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FAIR3 telah berubah sebesar +0.13% selama 1 jam terakhir, +2.48% selama 24 jam, dan -10.22% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar Fair and Free (FAIR3)

$ 11.74M
$ 11.74M$ 11.74M

--
----

$ 11.74M
$ 11.74M$ 11.74M

935.81M
935.81M 935.81M

935,814,213.09638
935,814,213.09638 935,814,213.09638

Kapitalisasi Pasar Fair and Free saat ini adalah $ 11.74M, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FAIR3 adalah 935.81M, dan total suplainya sebesar 935814213.09638. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.74M.

Riwayat Harga Fair and Free (FAIR3) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga Fair and Free ke USD adalah $ +0.0003037.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga Fair and Free ke USD adalah $ -0.0041383290.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga Fair and Free ke USD adalah $ -0.0079457311.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga Fair and Free ke USD adalah $ -0.02873970728816347.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ +0.0003037+2.48%
30 Days$ -0.0041383290-32.94%
60 Hari$ -0.0079457311-63.26%
90 Hari$ -0.02873970728816347-69.58%

Apa yang dimaksud dengan Fair and Free (FAIR3)

Fair³ The fairest community on the blockchain.

The FAIR³ Manifesto addresses the imbalance where creators generate vast amounts of content but receive minimal compensation, with platforms capturing the majority of the value.

We advocate for a Web3 based system that empowers creators through ownership of their data and intellectual property, decentralized monetization, and AI assisted tools.

The goal is to establish a more equitable creative ecosystem where creators directly benefit from their work.

We aim to do this through combining meme culture with real fairness and empowering our community in each step of our journey

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Fair and Free (FAIR3)

Situs Web Resmi

Prediksi Harga Fair and Free (USD)

Berapa nilai Fair and Free (FAIR3) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda Fair and Free (FAIR3) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk Fair and Free.

Cek prediksi harga Fair and Free sekarang!

FAIR3 ke Mata Uang Lokal

Tokenomi Fair and Free (FAIR3)

Memahami tokenomi Fair and Free (FAIR3) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FAIR3 sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang Fair and Free (FAIR3)

Berapa nilai Fair and Free (FAIR3) hari ini?
Harga live FAIR3 dalam USD adalah 0.01255947 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FAIR3 ke USD saat ini?
Harga FAIR3 ke USD saat ini adalah $ 0.01255947. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar Fair and Free?
Kapitalisasi pasar FAIR3 adalah $ 11.74M USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FAIR3?
Suplai beredar FAIR3 adalah 935.81M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FAIR3?
FAIR3 mencapai harga ATH sebesar 0.04335751 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FAIR3?
FAIR3 mencapai harga ATL 0.01041681 USD.
Berapa volume perdagangan FAIR3?
Volume perdagangan 24 jam live FAIR3 adalah -- USD.
Akankah harga FAIR3 naik lebih tinggi tahun ini?
FAIR3 mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FAIR3 untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Halaman terakhir diperbarui: 2025-11-07 16:11:54 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting Fair and Free (FAIR3)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,933.05
$101,933.05$101,933.05

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

+1.72%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$1.1688
$1.1688$1.1688

+36.22%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.04
$158.04$158.04

+1.35%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

0.00%

Volume TERATAS

Mata uang kripto dengan volume trading tertinggi

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$101,933.05
$101,933.05$101,933.05

-0.07%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,356.92
$3,356.92$3,356.92

+1.72%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.04
$158.04$158.04

+1.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.2319
$2.2319$2.2319

-0.11%

Logo Binance Coin

Binance Coin

BNB

$969.97
$969.97$969.97

+3.89%

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo BNBird

BNBird

BIRD

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo CC

CC

CC

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Capybobo

Capybobo

PYBOBO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$4.611
$4.611$4.611

+361.10%

Logo Sudeng

Sudeng

HIPPO

$0.007770
$0.007770$0.007770

+264.10%

Logo DeAgentAI

DeAgentAI

AIA

$14.5152
$14.5152$14.5152

+137.56%

Logo Burnr

Burnr

BURNR

$0.00002369
$0.00002369$0.00002369

+119.96%

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.0961
$0.0961$0.0961

+92.20%