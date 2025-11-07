Harga FALX Hari Ini

Harga live FALX (FALX) hari ini adalah $ 0.00002028, dengan perubahan 4.55% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FALX ke USD saat ini adalah $ 0.00002028 per FALX.

FALX saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 202,735, dengan suplai yang beredar 10.00B FALX. Selama 24 jam terakhir, FALX diperdagangkan antara $ 0.00002019 (low) dan $ 0.00002131 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00345084, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001488.

Dalam kinerja jangka pendek, FALX bergerak +0.23% dalam satu jam terakhir dan -18.27% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FALX (FALX)

Kapitalisasi Pasar $ 202.74K$ 202.74K $ 202.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 202.74K$ 202.74K $ 202.74K Suplai Peredaran 10.00B 10.00B 10.00B Total Suplai 9,999,998,828.37 9,999,998,828.37 9,999,998,828.37

