Harga Fart Of The United States Hari Ini

Harga live Fart Of The United States (FOTUS) hari ini adalah --, dengan perubahan 6.26% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FOTUS ke USD saat ini adalah -- per FOTUS.

Fart Of The United States saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 10,661.98, dengan suplai yang beredar 997.85M FOTUS. Selama 24 jam terakhir, FOTUS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FOTUS bergerak -0.16% dalam satu jam terakhir dan -35.82% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fart Of The United States (FOTUS)

Kapitalisasi Pasar $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 10.66K$ 10.66K $ 10.66K Suplai Peredaran 997.85M 997.85M 997.85M Total Suplai 997,845,976.028968 997,845,976.028968 997,845,976.028968

