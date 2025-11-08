Harga FartGPT Hari Ini

Harga live FartGPT (FARTGPT) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FARTGPT ke USD saat ini adalah -- per FARTGPT.

FartGPT saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,980.46, dengan suplai yang beredar 999.45M FARTGPT. Selama 24 jam terakhir, FARTGPT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FARTGPT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FartGPT (FARTGPT)

Kapitalisasi Pasar $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 8.98K$ 8.98K $ 8.98K Suplai Peredaran 999.45M 999.45M 999.45M Total Suplai 999,454,623.04525 999,454,623.04525 999,454,623.04525

Kapitalisasi Pasar FartGPT saat ini adalah $ 8.98K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FARTGPT adalah 999.45M, dan total suplainya sebesar 999454623.04525. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 8.98K.