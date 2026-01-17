Berapa harga saat ini dari Felix the lazer cat?

Felix the lazer cat diperdagangkan pada Rp0.55186680297515000, yang mewakili pergerakan harga sebesar 2.08% selama 24 jam terakhir. Angka langsung ini mencerminkan data perdagangan pasar secara real-time yang diagregasi dari berbagai bursa global.

Bagaimana perbandingan $PEOW dengan pasar kripto global?

Pergeseran harian sebesar 2.08% dapat dibandingkan dengan rata-rata pasar yang lebih luas. Jika $PEOW unggul dibandingkan pasar, hal ini menunjukkan minat beli yang kuat atau perkembangan positif yang spesifik untuk ekosistemnya.

Bagaimana performa Felix the lazer cat dibandingkan dengan token Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed?

Dalam segmen Solana Ecosystem,Meme,Cat-Themed, $PEOW menunjukkan daya saing yang didorong oleh volume perdagangan, kapitalisasi pasar, dan aktivitas yang sedang berlangsung di jaringan --.

Berapa kapitalisasi pasar Felix the lazer cat hari ini?

Kapitalisasi pasar sebesar Rp551816095.458797000 menempatkan $PEOW pada peringkat #9166, yang menunjukkan tingkat kematangan relatif serta kepercayaan investor dibandingkan dengan token lainnya.

Apa saja level rentang harga 24 jam?

Harga hari ini berkisar dari Rp0.54054212432298000 hingga Rp0.55541632911986000, memberikan konteks bagi para trader yang memantau volatilitas dan struktur pasar.

Seberapa aktif perdagangan $PEOW?

Felix the lazer cat telah mencatat volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir. Volume tinggi sering kali berkorelasi dengan tren harga yang lebih kuat dan likuiditas pasar yang lebih baik.

Bagaimana suplai memengaruhi valuasi $PEOW?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 1000000000.0, tingkat suplai membantu menentukan kelangkaan dan valuasi jangka panjang, terutama jika dibandingkan dengan token lain yang menggunakan model inflasi atau deflasi.