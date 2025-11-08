Harga Fenix Hari Ini

Harga live Fenix (FNX) hari ini adalah --, dengan perubahan 1.76% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNX ke USD saat ini adalah -- per FNX.

Fenix saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 8,782.83, dengan suplai yang beredar 20.16M FNX. Selama 24 jam terakhir, FNX diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.078964, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FNX bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -15.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fenix (FNX)

Kapitalisasi Pasar $ 8.78K$ 8.78K $ 8.78K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 78.02K$ 78.02K $ 78.02K Suplai Peredaran 20.16M 20.16M 20.16M Total Suplai 179,093,437.0239418 179,093,437.0239418 179,093,437.0239418

