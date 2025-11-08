Harga Fennec Hari Ini

Harga live Fennec (FNNC) hari ini adalah $ 0.00528077, dengan perubahan 6.59% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FNNC ke USD saat ini adalah $ 0.00528077 per FNNC.

Fennec saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 52,833, dengan suplai yang beredar 10.00M FNNC. Selama 24 jam terakhir, FNNC diperdagangkan antara $ 0.00516589 (low) dan $ 0.0056686 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.02082869, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FNNC bergerak +1.07% dalam satu jam terakhir dan -41.68% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Fennec (FNNC)

Kapitalisasi Pasar $ 52.83K$ 52.83K $ 52.83K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 52.83K$ 52.83K $ 52.83K Suplai Peredaran 10.00M 10.00M 10.00M Total Suplai 10,004,806.26 10,004,806.26 10,004,806.26

