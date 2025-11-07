Harga Ferrum Network Hari Ini

Harga live Ferrum Network (FRM) hari ini adalah $ 0.00030953, dengan perubahan 0.57% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRM ke USD saat ini adalah $ 0.00030953 per FRM.

Ferrum Network saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 88,302, dengan suplai yang beredar 287.01M FRM. Selama 24 jam terakhir, FRM diperdagangkan antara $ 0.00029844 (low) dan $ 0.00031482 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.969562, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.000020.

Dalam kinerja jangka pendek, FRM bergerak +0.59% dalam satu jam terakhir dan -0.67% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Ferrum Network (FRM)

