Harga Finance Vote Hari Ini

Harga live Finance Vote (FVT) hari ini adalah $ 0.00032738, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FVT ke USD saat ini adalah $ 0.00032738 per FVT.

Finance Vote saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,019, dengan suplai yang beredar 204.71M FVT. Selama 24 jam terakhir, FVT diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.093714, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00018916.

Dalam kinerja jangka pendek, FVT bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -13.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Finance Vote (FVT)

Kapitalisasi Pasar $ 67.02K$ 67.02K $ 67.02K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 324.23K$ 324.23K $ 324.23K Suplai Peredaran 204.71M 204.71M 204.71M Total Suplai 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821 990,388,904.7612821

Kapitalisasi Pasar Finance Vote saat ini adalah $ 67.02K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FVT adalah 204.71M, dan total suplainya sebesar 990388904.7612821. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 324.23K.