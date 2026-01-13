Harga FixedCoin Hari Ini

Harga live FixedCoin (FIX) hari ini adalah $ 7.43, dengan perubahan 6.28% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIX ke USD saat ini adalah $ 7.43 per FIX.

FixedCoin saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 67,735, dengan suplai yang beredar 9.12K FIX. Selama 24 jam terakhir, FIX diperdagangkan antara $ 7.0 (low) dan $ 8.36 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 11.88, sementara all-time low aset ini adalah $ 7.0.

Dalam kinerja jangka pendek, FIX bergerak -0.00% dalam satu jam terakhir dan -9.14% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FixedCoin (FIX)

Kapitalisasi Pasar $ 67.74K$ 67.74K $ 67.74K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 67.74K$ 67.74K $ 67.74K Suplai Peredaran 9.12K 9.12K 9.12K Total Suplai 9,116.03396295 9,116.03396295 9,116.03396295

Kapitalisasi Pasar FixedCoin saat ini adalah $ 67.74K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIX adalah 9.12K, dan total suplainya sebesar 9116.03396295. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 67.74K.