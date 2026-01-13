Berapa harga saat ini dari FIXI?

FIXI diperdagangkan pada Rp0.20804966826475000, mengalami pergerakan harga sebesar -33.90% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari FIXI adalah Rp4.19856022847155000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.19305661524810000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan FIXI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp198359607.56170815000, menempatkan aset ini di peringkat #11004 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar FIXI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan FIXI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 953688469.915026 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa FIXI termasuk?

FIXI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai FIXI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan FIXI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.