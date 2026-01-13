BursaDEX+
Harga live FIXI hari ini adalah 0.00001235 USD. Kapitalisasi pasar FIXI adalah 11,774.79 USD. Lacak informasi harga aktual FIXI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang FIXI

Info Harga FIXI

Penjelasan FIXI

Situs Web Resmi FIXI

Tokenomi FIXI

Prakiraan Harga FIXI

Harga FIXI (FIXI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 FIXI ke USD:

--
----
-33.90%1D
USD
Grafik Harga Live FIXI (FIXI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:11:03 (UTC+8)

Harga FIXI Hari Ini

Harga live FIXI (FIXI) hari ini adalah $ 0.00001235, dengan perubahan 33.91% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FIXI ke USD saat ini adalah $ 0.00001235 per FIXI.

FIXI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 11,774.79, dengan suplai yang beredar 953.69M FIXI. Selama 24 jam terakhir, FIXI diperdagangkan antara $ 0.0000121 (low) dan $ 0.0000187 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00024923, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00001146.

Dalam kinerja jangka pendek, FIXI bergerak +0.76% dalam satu jam terakhir dan -50.55% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FIXI (FIXI)

Kapitalisasi Pasar FIXI saat ini adalah $ 11.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FIXI adalah 953.69M, dan total suplainya sebesar 953688469.915026. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 11.77K.

Riwayat Harga FIXI USD

+0.76%

-33.90%

-50.55%

-50.55%

Riwayat Harga FIXI (FIXI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FIXI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FIXI ke USD adalah $ -0.0000075121.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FIXI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FIXI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-33.90%
30 Days$ -0.0000075121-60.82%
60 Hari$ 0--
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk FIXI

Prediksi Harga FIXI (FIXI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target FIXI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga FIXI (FIXI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga FIXI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Sumber Daya FIXI (FIXI)

Situs Web Resmi

Tentang FIXI

Berapa harga saat ini dari FIXI?

FIXI diperdagangkan pada Rp0.20804966826475000, mengalami pergerakan harga sebesar -33.90% selama 24 jam terakhir. Angka ini mencerminkan harga real-time yang diagregasi dari bursa-bursa global.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan level historis?

ATH (All-Time High) dari FIXI adalah Rp4.19856022847155000, sementara ATL (All-Time Low) adalah Rp0.19305661524810000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level tersebut dapat membantu investor mengevaluasi potensi jangka panjang dan siklus pertumbuhan sebelumnya.

Bagaimana valuasi keseluruhan FIXI hari ini?

Market capitalization berada pada Rp198359607.56170815000, menempatkan aset ini di peringkat #11004 di antara semua kripto mata uang.

Seberapa aktif partisipasi pasar FIXI?

Aset ini telah menghasilkan volume perdagangan 24 jam sebesar Rp--, menunjukkan seberapa sering para pedagang bertransaksi dengan FIXI.

Bagaimana jumlah token yang beredar dan mengapa hal ini penting?

Dengan 953688469.915026 token yang beredar saat ini, dinamika pasokan memengaruhi kelangkaan, tingkat inflasi, serta tren valuasi jangka panjang.

Dalam kategori apa FIXI termasuk?

FIXI merupakan bagian dari klasifikasi Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem, yang mengelompokkannya bersama aset lain yang memiliki fungsi atau peran ekosistem yang serupa.

Bagaimana -- memengaruhi proposisi nilai FIXI?

Beroperasi pada jaringan -- memungkinkan FIXI memanfaatkan kecepatan transaksi, biaya, model keamanan, dan fungsionalitas kontrak pintar tertentu, yang turut mendukung adopsinya secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang FIXI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-13 13:11:03 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting FIXI (FIXI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-11 17:25:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: Arus Masuk Bersih ETH $113 Juta, Arus Masuk Bersih SOL $23,4 Juta
01-11 10:54:00Kabar Industri Terkini
Meme Tiongkok BSC dan meme ekosistem Solana kuasai sorotan minggu ini, berbagai token melonjak puluhan kali lipat
01-09 20:49:39Kabar Industri Terkini
Beberapa token Ekosistem Solana rebound secara signifikan, dengan AVICI melonjak lebih dari 47% dalam satu hari
01-09 07:21:01Kabar Industri Terkini
ETF Spot Solana AS Mencatat Arus Masuk Bersih $13,6 Juta Kemarin
01-08 16:18:55Kabar Industri Terkini
TVL DeFi Stabil Turun ke $29.231, Mayoritas TVL Blockchain Publik Baru Menguap Signifikan dari Puncak Bull Run Ini
01-08 08:48:15Kabar Industri Terkini
Volume Perdagangan Stablecoin Mencapai Rekor Tertinggi Sepanjang Masa di 2025, Mencapai $33 Triliun untuk Tahun Ini, dengan USDC Memimpin

Jelajahi FIXI Selengkapnya

