Harga live Flare AI (FLARE) hari ini adalah $ 0.00000707, dengan perubahan 1.74% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLARE ke USD saat ini adalah $ 0.00000707 per FLARE.

Flare AI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 7,072.02, dengan suplai yang beredar 999.75M FLARE. Selama 24 jam terakhir, FLARE diperdagangkan antara $ 0.00000707 (low) dan $ 0.0000072 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00221312, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000679.

Dalam kinerja jangka pendek, FLARE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -24.11% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flare AI (FLARE)

Kapitalisasi Pasar $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 7.07K$ 7.07K $ 7.07K Suplai Peredaran 999.75M 999.75M 999.75M Total Suplai 999,746,299.232146 999,746,299.232146 999,746,299.232146

