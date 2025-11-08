Harga Flare Token Hari Ini

Harga live Flare Token (1FLR) hari ini adalah --, dengan perubahan 11.07% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi 1FLR ke USD saat ini adalah -- per 1FLR.

Flare Token saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,327.12, dengan suplai yang beredar 4.00B 1FLR. Selama 24 jam terakhir, 1FLR diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00261622, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, 1FLR bergerak -1.67% dalam satu jam terakhir dan -10.53% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flare Token (1FLR)

Kapitalisasi Pasar $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.33K$ 9.33K $ 9.33K Suplai Peredaran 4.00B 4.00B 4.00B Total Suplai 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0 4,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Flare Token saat ini adalah $ 9.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar 1FLR adalah 4.00B, dan total suplainya sebesar 4000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.33K.