Harga Flo Hari Ini

Harga live Flo (FLO) hari ini adalah $ 0.01153027, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLO ke USD saat ini adalah $ 0.01153027 per FLO.

Flo saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 103,772, dengan suplai yang beredar 9.00M FLO. Selama 24 jam terakhir, FLO diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.232678, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.01146444.

Dalam kinerja jangka pendek, FLO bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.96% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flo (FLO)

Kapitalisasi Pasar $ 103.77K$ 103.77K $ 103.77K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 115.30K$ 115.30K $ 115.30K Suplai Peredaran 9.00M 9.00M 9.00M Total Suplai 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Flo saat ini adalah $ 103.77K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLO adalah 9.00M, dan total suplainya sebesar 10000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 115.30K.