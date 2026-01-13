Harga Floki Cash Hari Ini

Harga live Floki Cash (FLOKICASH) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 0.52% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOKICASH ke USD saat ini adalah $ 0 per FLOKICASH.

Floki Cash saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 18,571.87, dengan suplai yang beredar 5.00T FLOKICASH. Selama 24 jam terakhir, FLOKICASH diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOKICASH bergerak -0.42% dalam satu jam terakhir dan -0.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Floki Cash (FLOKICASH)

Kapitalisasi Pasar $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 18.57K$ 18.57K $ 18.57K Suplai Peredaran 5.00T 5.00T 5.00T Total Suplai 5,000,000,000,000.0 5,000,000,000,000.0 5,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Floki Cash saat ini adalah $ 18.57K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FLOKICASH adalah 5.00T, dan total suplainya sebesar 5000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 18.57K.