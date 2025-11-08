Harga FlokiFork Hari Ini

Harga live FlokiFork (FORK) hari ini adalah --, dengan perubahan 2.14% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FORK ke USD saat ini adalah -- per FORK.

FlokiFork saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 51,939, dengan suplai yang beredar 9.57T FORK. Selama 24 jam terakhir, FORK diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FORK bergerak +0.97% dalam satu jam terakhir dan +4.35% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar FlokiFork (FORK)

Kapitalisasi Pasar $ 51.94K$ 51.94K $ 51.94K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 54.26K$ 54.26K $ 54.26K Suplai Peredaran 9.57T 9.57T 9.57T Total Suplai 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0 10,000,000,000,000.0

