Harga Flokis Hari Ini

Harga live Flokis (FLOKIS) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 2.96% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FLOKIS ke USD saat ini adalah $ 0 per FLOKIS.

Flokis saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 34,392, dengan suplai yang beredar 187.32T FLOKIS. Selama 24 jam terakhir, FLOKIS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FLOKIS bergerak +0.19% dalam satu jam terakhir dan +1.00% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Flokis (FLOKIS)

Kapitalisasi Pasar $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 34.39K$ 34.39K $ 34.39K Suplai Peredaran 187.32T 187.32T 187.32T Total Suplai 187,317,783,713,006.0 187,317,783,713,006.0 187,317,783,713,006.0

