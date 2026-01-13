Berapa harga perdagangan saat ini dari Fortuna Protocol?

Fortuna Protocol (FP) saat ini dihargai Rp4.534670816 IDR, mencerminkan pergerakan harga sebesar 5.08% selama 24 jam terakhir. Harga ini merupakan nilai pasar terbaru yang digabungkan dari berbagai bursa utama dan diperbarui secara terus-menerus berdasarkan aktivitas pasar langsung.

Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi pergerakan harga Fortuna Protocol hari ini?

Pergerakan harga baru-baru ini selama 24 jam dipengaruhi oleh kombinasi sentimen pasar, fluktuasi likuiditas, dan kinerja menyeluruh dalam sektor Solana Ecosystem. Tren ekonomi yang lebih luas serta aktivitas on-chain di -- juga dapat berkontribusi pada volatilitas jangka pendek.

Seberapa kuat minat perdagangan terhadap FP?

Para investor telah menghasilkan volume perdagangan sebesar Rp-- dalam 24 jam terakhir, menandakan partisipasi aktif. Volume yang lebih tinggi biasanya menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan penemuan harga yang lebih baik.

Bagaimana posisi Fortuna Protocol dalam pasar kripto global?

Saat ini, Fortuna Protocol menduduki peringkat pasar #5592 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp4446851843.2, menempatkannya sebagai salah satu aset paling mapan dalam sektornya.

Apa yang bisa kita ketahui dari jumlah suplai yang beredar tentang FP?

Dengan jumlah token yang beredar sebanyak 979581956.377026, tingkat suplai tersebut memainkan peran penting dalam menentukan kelangkaan, inflasi jangka panjang, dan valuasi pasar.

Bagaimana harga hari ini dibandingkan dengan kinerja terbaru Fortuna Protocol?

Rentang harga antara Rp3.188709264 dan Rp5.276391952 selama 24 jam terakhir menyoroti volatilitas intraday dan membantu para pedagang mengevaluasi peluang harga jangka pendek.

Bagaimana posisi Fortuna Protocol dibandingkan dengan aset serupa?

Berbanding dengan token Solana Ecosystem lainnya, FP terus menunjukkan kinerja kompetitif, didukung oleh volume yang stabil dan minat yang konsisten dari para pelaku ritel maupun institusional.