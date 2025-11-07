Informasi Harga FPI Bank (FPIBANK) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam: $ 0.00133124 $ 0.00133124 $ 0.00133124 Low 24 Jam $ 0.00145001 $ 0.00145001 $ 0.00145001 High 24 Jam Low 24 Jam $ 0.00133124$ 0.00133124 $ 0.00133124 High 24 Jam $ 0.00145001$ 0.00145001 $ 0.00145001 All Time High $ 0.093765$ 0.093765 $ 0.093765 Harga Terendah $ 0$ 0 $ 0 Perubahan Harga (1 Jam) +1.06% Perubahan Harga (1 Hari) +3.33% Perubahan Harga (7H) -16.28% Perubahan Harga (7H) -16.28%

Harga aktual FPI Bank (FPIBANK) adalah $0.00139778. Selama 24 jam terakhir, FPIBANK diperdagangkan antara low $ 0.00133124 dan high $ 0.00145001, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFPIBANK adalah $ 0.093765, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FPIBANK telah berubah sebesar +1.06% selama 1 jam terakhir, +3.33% selama 24 jam, dan -16.28% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FPI Bank (FPIBANK)

Kapitalisasi Pasar $ 901.17K$ 901.17K $ 901.17K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 1.34M$ 1.34M $ 1.34M Suplai Peredaran 647.95M 647.95M 647.95M Total Suplai 964,999,998.0 964,999,998.0 964,999,998.0

Kapitalisasi Pasar FPI Bank saat ini adalah $ 901.17K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FPIBANK adalah 647.95M, dan total suplainya sebesar 964999998.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 1.34M.