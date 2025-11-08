Harga Frens of Elon Hari Ini

Harga live Frens of Elon (FRENS) hari ini adalah $ 0.00000653, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRENS ke USD saat ini adalah $ 0.00000653 per FRENS.

Frens of Elon saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 6,528.97, dengan suplai yang beredar 999.97M FRENS. Selama 24 jam terakhir, FRENS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.01529328, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000539.

Dalam kinerja jangka pendek, FRENS bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -17.50% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Frens of Elon (FRENS)

Kapitalisasi Pasar $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 6.53K$ 6.53K $ 6.53K Suplai Peredaran 999.97M 999.97M 999.97M Total Suplai 999,965,697.116975 999,965,697.116975 999,965,697.116975

Kapitalisasi Pasar Frens of Elon saat ini adalah $ 6.53K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRENS adalah 999.97M, dan total suplainya sebesar 999965697.116975. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 6.53K.