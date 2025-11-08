Harga Froggies Hari Ini

Harga live Froggies (FRGST) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FRGST ke USD saat ini adalah -- per FRGST.

Froggies saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 12,449.08, dengan suplai yang beredar 31.91T FRGST. Selama 24 jam terakhir, FRGST diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FRGST bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -11.15% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Froggies (FRGST)

Kapitalisasi Pasar $ 12.45K$ 12.45K $ 12.45K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 39.01K$ 39.01K $ 39.01K Suplai Peredaran 31.91T 31.91T 31.91T Total Suplai 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0 100,000,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Froggies saat ini adalah $ 12.45K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FRGST adalah 31.91T, dan total suplainya sebesar 100000000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 39.01K.