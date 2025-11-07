Harga Funless Hari Ini

Harga live Funless (FUNLESS) hari ini adalah --, dengan perubahan 8.06% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi FUNLESS ke USD saat ini adalah -- per FUNLESS.

Funless saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 119,818, dengan suplai yang beredar 500.00M FUNLESS. Selama 24 jam terakhir, FUNLESS diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, FUNLESS bergerak -1.42% dalam satu jam terakhir dan -26.84% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Funless (FUNLESS)

Kapitalisasi Pasar $ 119.82K$ 119.82K $ 119.82K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 119.82K$ 119.82K $ 119.82K Suplai Peredaran 500.00M 500.00M 500.00M Total Suplai 499,997,687.519566 499,997,687.519566 499,997,687.519566

Kapitalisasi Pasar Funless saat ini adalah $ 119.82K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FUNLESS adalah 500.00M, dan total suplainya sebesar 499997687.519566. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 119.82K.