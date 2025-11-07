Harga FUSION (FSN)
Harga aktual FUSION (FSN) adalah $0.00570363. Selama 24 jam terakhir, FSN diperdagangkan antara low $ 0.00577856 dan high $ 0.00598574, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFSN adalah $ 9.76, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.
Dalam hal kinerja jangka pendek, FSN telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -4.63% selama 24 jam, dan -23.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.
Kapitalisasi Pasar FUSION saat ini adalah $ 446.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FSN adalah 78.23M, dan total suplainya sebesar 78766088.125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 449.25K.
Sepanjang hari ini, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.000276990496940138.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.0026627698.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ +0.0306895704.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.012963031345606805.
Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.
The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.
BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.
