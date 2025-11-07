BursaDEX+
Harga live FUSION hari ini adalah 0.00570363 USD. Lacak informasi harga aktual FSN ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi. Telusuri tren harga FSN dengan mudah di MEXC sekarang.

Selengkapnya Tentang FSN

Info Harga FSN

Penjelasan FSN

Whitepaper FSN

Situs Web Resmi FSN

Tokenomi FSN

Prakiraan Harga FSN

Harga FUSION (FSN)

$0.00570363
Grafik Harga Live FUSION (FSN)
Informasi Harga FUSION (FSN) (USD)

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0.00577856
Low 24 Jam
$ 0.00598574
High 24 Jam

$ 0.00577856
$ 0.00598574
$ 9.76
$ 0
-1.42%

-4.63%

-23.52%

-23.52%

Harga aktual FUSION (FSN) adalah $0.00570363. Selama 24 jam terakhir, FSN diperdagangkan antara low $ 0.00577856 dan high $ 0.00598574, yang menunjukkan volatilitas pasar yang aktif. Harga all-time highFSN adalah $ 9.76, sedangkan harga all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam hal kinerja jangka pendek, FSN telah berubah sebesar -1.42% selama 1 jam terakhir, -4.63% selama 24 jam, dan -23.52% dalam 7 hari terakhir. Ini memberi Anda gambaran singkat tentang tren harga terkini dan dinamika pasar aset ini di MEXC.

Informasi Pasar FUSION (FSN)

$ 446.22K
$ 446.22K$ 446.22K

--
$ 449.25K
78.23M
78,766,088.125
Kapitalisasi Pasar FUSION saat ini adalah $ 446.22K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar FSN adalah 78.23M, dan total suplainya sebesar 78766088.125. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 449.25K.

Riwayat Harga FUSION (FSN) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.000276990496940138.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.0026627698.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ +0.0306895704.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga FUSION ke USD adalah $ -0.012963031345606805.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ -0.000276990496940138-4.63%
30 Days$ -0.0026627698-46.68%
60 Hari$ +0.0306895704+538.07%
90 Hari$ -0.012963031345606805-69.44%

Apa yang dimaksud dengan FUSION (FSN)

Fusion is a project which consists of an all-inclusive blockchain-based financial platform that offers cross-chain, cross-organization, and cross-data source services through smart contract employment. FUSION was established by the CEO of BitSE, an incubation company which developed QTUM Blockchain and the VeChain blockchain, crypto projects which are both successful. Fusion uses the Hierarchical Hybrid Consensus Mechanism (HHCM) that borrows things from PoW and PoS. At the same time, it uses a parallel computing by grouping nodes together, creating an efficient and safe platform.

The Fusion team used in its whitepaper the term Internet of Values which refers mostly to cryptocurrency related matters, such as the exchange and management of digital assets securely and without intermediaries. The Distributed Control Right Management is a security layer that protects all locked-in cryptocurrency assets on the Fusion blockchain. The distributed storage and sharding of a private key ensures that no one can have access the complete private key, meaning that no single node can gain control of the digital assets. Along with the traditional transaction triggering mechanism, FUSION incorporated time and event based triggers into its smart contracts. These three triggering modes have resulted from various financial situations, and have been designed to meet the requests of complex financial smart contracts.

BitSE, the company behind the Fusion Project, was founded in 2013 by Dejun Qian, being also responsible for the creation of QTUM and VeChain. QTUM and VeChain are both blockchain foundations which developed into independent ventures. The native token of the Fusion platform, FSN, will be used in paying network fees. Smart contracts require FSN in order for them to be executed, much like how ETH is used in the Ethereum network. Fusion (FSN) has a short history in the cryptocurrency market, which does not allow us to make predictions in the long term. Fusion cryptocurrency will have its Fusion mainnet launch before 30th June. We can expect a small increase in price due to this.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya FUSION (FSN)

Prediksi Harga FUSION (USD)

Berapa nilai FUSION (FSN) dalam USD besok, minggu depan, atau bulan depan? Berapa nilai aset Anda FUSION (FSN) pada tahun 2025, 2026, 2027, 2028 — atau bahkan 10 atau 20 tahun dari sekarang? Gunakan alat prediksi harga kami untuk menelusuri prakiraan jangka pendek dan jangka panjang untuk FUSION.

Cek prediksi harga FUSION sekarang!

FSN ke Mata Uang Lokal

Tokenomi FUSION (FSN)

Memahami tokenomi FUSION (FSN) dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang nilai jangka panjang dan potensi pertumbuhannya. Mulai dari distribusi token hingga pengelolaan suplai, tokenomi mengungkap struktur inti ekonomi suatu proyek. Pelajari tentang tokenomi yang luas dari token FSN sekarang!

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lain Tentang FUSION (FSN)

Berapa nilai FUSION (FSN) hari ini?
Harga live FSN dalam USD adalah 0.00570363 USD. Ini diperbarui secara aktual berdasarkan data pasar terbaru.
Berapa harga FSN ke USD saat ini?
Harga FSN ke USD saat ini adalah $ 0.00570363. Cobalah Konverter MEXC untuk mendapatkan konversi token yang akurat.
Berapa kapitalisasi pasar FUSION?
Kapitalisasi pasar FSN adalah $ 446.22K USD. Kapitalisasi pasar = harga saat ini × suplai yang beredar. Ini menunjukkan total nilai pasar dan peringkat token ini.
Berapa suplai beredar FSN?
Suplai beredar FSN adalah 78.23M USD.
Berapa harga all‑time high (ATH) FSN?
FSN mencapai harga ATH sebesar 9.76 USD.
Berapa harga all‑time low (ATL) FSN?
FSN mencapai harga ATL 0 USD.
Berapa volume perdagangan FSN?
Volume perdagangan 24 jam live FSN adalah -- USD.
Akankah harga FSN naik lebih tinggi tahun ini?
FSN mungkin naik lebih tinggi tahun ini tergantung pada kondisi pasar dan perkembangan proyek. Cek prediksi harga FSN untuk mendapatkan analisis yang lebih mendalam.
Perkembangan Industri Penting FUSION (FSN)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
11-07 01:12:41Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan Kripto Naik ke 27, Pasar Bergeser dari "Ketakutan Ekstrem" ke "Ketakutan"
11-06 14:15:13Kabar Industri Terkini
Token Ekosistem BNB Chain Pulih Secara Signifikan, GIGGLE dan Binance Life Memimpin dalam Kapitalisasi Pasar
11-06 11:42:30Kabar Industri Terkini
Pasar Kripto Memanas saat Bitcoin Menembus $104.000, Saham Kripto A.S. Naik di Seluruh Papan
11-05 17:18:00Kabar Industri Terkini
Ethereum rebound menembus $3.300, penurunan 24 jam menyempit menjadi 8,98%
11-05 10:42:00Data On-chain
Dalam 24 jam terakhir, likuidasi global melebihi $2 miliar, dengan lebih dari 470.000 trader terlikuidasi
11-04 17:22:15Kabar Industri Terkini
Indeks Ketakutan dan Keserakahan Kripto Turun ke 21, Pasar Memasuki "Ketakutan Ekstrem"

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.

