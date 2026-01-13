Berapa harga live Gabriel?

Gabriel diperdagangkan pada Rp4.135506844855980000, menunjukkan pergerakan harga sebesar 30.98% selama 24 jam terakhir. Angka real-time ini mencerminkan input gabungan dari berbagai pasar spot.

Seberapa volatil hari ini GABRIEL?

Volatilitas harga GABRIEL dalam 24 jam terakhir adalah --%. Volatilitas yang lebih tinggi menunjukkan perubahan harga yang cepat, sementara volatilitas yang lebih rendah mengindikasikan stabilitas.

Apa rentang perdagangan 24 jam untuk Gabriel?

Token tersebut berfluktuasi antara Rp2.974606662849195000 (rendah) dan Rp4.603337320176375000 (tinggi). Para pedagang sering menggunakan informasi ini untuk mengevaluasi momentum harian dan kekuatan pasar.

Berapa volume perdagangan yang dihasilkan GABRIEL?

Dalam 24 jam terakhir, GABRIEL mencatat aktivitas perdagangan sebesar Rp--, menunjukkan seberapa aktif pasar berinteraksi dengan aset ini.

Bagaimana perbandingan harga saat ini dengan ATH dan ATL-nya?

Harga tertinggi sepanjang masa adalah Rp22.444575583889415000, sedangkan harga terendah sepanjang masa adalah Rp1.801071520219785000. Membandingkan harga saat ini dengan level-level ini membantu para pedagang memahami siklus jangka panjang.

Seberapa kuat likuiditas pasar untuk Gabriel?

Kekuatan likuiditas dinilai sebesar --/100, yang menunjukkan kedalaman buku pesanan dan kemudahan eksekusi selama sesi perdagangan aktif.

Bagaimana perbandingan GABRIEL dengan token Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework lainnya?

Dalam kategori Artificial Intelligence (AI),Solana Ecosystem,Pump.fun Ecosystem,AI Framework, GABRIEL menunjukkan kinerja yang kompetitif, didukung oleh likuiditas sebesar Rp-- serta minat yang terus meningkat dari para pedagang.