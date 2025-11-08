Harga GAIM Studio Hari Ini

Harga live GAIM Studio (GAIM) hari ini adalah $ 0.00002576, dengan perubahan 0.04% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GAIM ke USD saat ini adalah $ 0.00002576 per GAIM.

GAIM Studio saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,755, dengan suplai yang beredar 999.86M GAIM. Selama 24 jam terakhir, GAIM diperdagangkan antara $ 0.00002549 (low) dan $ 0.0000261 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00279978, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00002177.

Dalam kinerja jangka pendek, GAIM bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -25.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GAIM Studio (GAIM)

Kapitalisasi Pasar $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.76K$ 25.76K $ 25.76K Suplai Peredaran 999.86M 999.86M 999.86M Total Suplai 999,864,279.928587 999,864,279.928587 999,864,279.928587

