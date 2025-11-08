Harga GameBoy Hari Ini

Harga live GameBoy (GBOY) hari ini adalah $ 0.00000972, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GBOY ke USD saat ini adalah $ 0.00000972 per GBOY.

GameBoy saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 9,680.48, dengan suplai yang beredar 996.00M GBOY. Selama 24 jam terakhir, GBOY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00183012, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00000949.

Dalam kinerja jangka pendek, GBOY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -18.23% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GameBoy (GBOY)

Kapitalisasi Pasar $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 9.68K$ 9.68K $ 9.68K Suplai Peredaran 996.00M 996.00M 996.00M Total Suplai 996,000,452.97 996,000,452.97 996,000,452.97

Kapitalisasi Pasar GameBoy saat ini adalah $ 9.68K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GBOY adalah 996.00M, dan total suplainya sebesar 996000452.97. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 9.68K.