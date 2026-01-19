Berapa harga saat ini dari Gamma Strategies?

Gamma Strategies (GAMMA) diperdagangkan pada Rp47.07088083747850000, mencerminkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Data langsung ini menggabungkan harga dari bursa global untuk memberikan para pedagang valuasi pasar yang akurat setiap saat.

Apa peran Gamma Strategies dalam ekosistemnya?

Sebagai aset inti dalam jaringan -- dan bagian dari sektor Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Market-Making Solution, GAMMA sering mendukung fungsi-fungsi penting seperti pembayaran, staking, pemungutan suara tata kelola, dan insentif likuiditas. Desainnya dapat memengaruhi cara aplikasi atau kontrak pintar beroperasi di seluruh ekosistemnya.

Seberapa aktif GAMMA diperdagangkan hari ini?

Selama 24 jam terakhir, GAMMA mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume tinggi biasanya menandakan minat investor yang kuat, likuiditas yang lebih sehat, serta eksekusi yang lebih baik bagi pedagang kecil maupun besar.

Berapa jumlah pasokan beredar dari Gamma Strategies?

Terdapat 65100660.53583528 token yang beredar saat ini, yang menentukan jumlah yang tersedia untuk diperdagangkan. Jumlah pasokan beredar membantu investor memperkirakan kelangkaan, dinamika inflasi, dan potensi distribusi token dalam jangka panjang.

Bagaimana kapitalisasi pasar dan peringkat GAMMA?

Gamma Strategies saat ini menempati peringkat pasar #6166 dengan kapitalisasi pasar sebesar Rp3064340488.971650000, menempatkannya di antara aset-aset terkenal dalam sektornya dan membantu investor mengukur skala relatifnya.

Bagaimana kinerja Gamma Strategies dalam 24 jam terakhir?

Harganya menunjukkan pergerakan harga sebesar --% selama 24 jam terakhir. Pergerakan jangka pendek dapat dipengaruhi oleh sentimen perdagangan, pergeseran likuiditas, atau perkembangan terkait jaringan --.

Bagaimana perbandingan Gamma Strategies dengan aset serupa dalam kategori yang sama?

Dalam segmen Decentralized Finance (DeFi),Yield Farming,Yield Aggregator,Ethereum Ecosystem,Market-Making Solution, GAMMA menunjukkan aktivitas kompetitif yang didukung oleh tingkat perdagangan yang kuat, likuiditas tinggi, dan penggunaan kasus yang berlangsung dalam ekosistemnya.