Harga Garbage Hari Ini

Harga live Garbage (GARBAGE) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GARBAGE ke USD saat ini adalah -- per GARBAGE.

Garbage saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 17,339.13, dengan suplai yang beredar 74.45M GARBAGE. Selama 24 jam terakhir, GARBAGE diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.061799, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GARBAGE bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -0.42% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Garbage (GARBAGE)

Kapitalisasi Pasar $ 17.34K$ 17.34K $ 17.34K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 23.29K$ 23.29K $ 23.29K Suplai Peredaran 74.45M 74.45M 74.45M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar Garbage saat ini adalah $ 17.34K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GARBAGE adalah 74.45M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 23.29K.