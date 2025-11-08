Harga GATSBY Hari Ini

Harga live GATSBY (GATSBY) hari ini adalah $ 0.00041203, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GATSBY ke USD saat ini adalah $ 0.00041203 per GATSBY.

GATSBY saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 23,733, dengan suplai yang beredar 57.60M GATSBY. Selama 24 jam terakhir, GATSBY diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 1.006, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00039869.

Dalam kinerja jangka pendek, GATSBY bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -8.30% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GATSBY (GATSBY)

Kapitalisasi Pasar $ 23.73K$ 23.73K $ 23.73K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 41.20K$ 41.20K $ 41.20K Suplai Peredaran 57.60M 57.60M 57.60M Total Suplai 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GATSBY saat ini adalah $ 23.73K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GATSBY adalah 57.60M, dan total suplainya sebesar 100000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 41.20K.