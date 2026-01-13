Jaringan blockchain mana yang dijalankan oleh GBOY?

GBOY beroperasi pada jaringan --, yang menentukan cara transaksi diproses, kecepatan konfirmasi, dan keamanan secara keseluruhan. Jaringan ini juga menentukan kompatibilitas dengan dompet, dApp, dan standar kontrak pintar.

Berapa harga saat ini dari GBOY?

Token ini dihargai sebesar Rp156.0902348490, mencatat pergerakan harga sebesar 3.15% dalam 24 jam terakhir. Pembaruan harga diambil secara real-time dari bursa-bursa global terkemuka.

Kategori apa yang dimiliki oleh GBOY?

GBOY termasuk dalam kategori Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme. Klasifikasi ini membantu investor membandingkan GBOY dengan aset serupa di sektor yang sama, seperti token DeFi, meme, Layer-1, Layer-2, atau AI.

Berapa kapitalisasi pasar dari GBOY?

Kapitalisasi pasarnya adalah Rp124496604218.00, menempatkan aset ini di peringkat #1847. Kapitalisasi pasar memberikan ukuran luas mengenai ukuran, adopsi, dan kepercayaan investor.

Berapa jumlah suplai GBOY yang beredar saat ini?

Terdapat 799747318.2952496 token yang beredar di pasar. Jumlah ini secara langsung memengaruhi keseimbangan permintaan-tawaran, penemuan harga, dan ekspektasi inflasi.

Seberapa aktif perdagangan untuk GBOY hari ini?

Dalam satu hari terakhir, GBOY mencatat volume perdagangan sebesar Rp--. Volume yang tinggi sering kali menunjukkan minat pasar yang meningkat atau reaksi terhadap berita terbaru.

Bagaimana perbandingan harga hari ini dengan tertinggi dan terendah baru-baru ini?

Dalam 24 jam terakhir, GBOY berfluktuasi antara Rp151.2839313585 dan Rp163.09480940, memberikan wawasan bagi para pedagang mengenai volatilitas jangka pendek dan zona breakout potensial.