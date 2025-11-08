Harga Gegagedigedagedago Hari Ini

Harga live Gegagedigedagedago (NUGGET) hari ini adalah --, dengan perubahan 0.00% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi NUGGET ke USD saat ini adalah -- per NUGGET.

Gegagedigedagedago saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 25,697, dengan suplai yang beredar 999.91M NUGGET. Selama 24 jam terakhir, NUGGET diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.00937674, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, NUGGET bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -27.26% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar Gegagedigedagedago (NUGGET)

Kapitalisasi Pasar $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 25.70K$ 25.70K $ 25.70K Suplai Peredaran 999.91M 999.91M 999.91M Total Suplai 999,911,284.3121706 999,911,284.3121706 999,911,284.3121706

Kapitalisasi Pasar Gegagedigedagedago saat ini adalah $ 25.70K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar NUGGET adalah 999.91M, dan total suplainya sebesar 999911284.3121706. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 25.70K.