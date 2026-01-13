Harga GenomesDAO GENOME Hari Ini

Harga live GenomesDAO GENOME (GENOME) hari ini adalah $ 0.00090165, dengan perubahan 3.65% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GENOME ke USD saat ini adalah $ 0.00090165 per GENOME.

GenomesDAO GENOME saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 901,330, dengan suplai yang beredar 1.00B GENOME. Selama 24 jam terakhir, GENOME diperdagangkan antara $ 0.00089744 (low) dan $ 0.00093761 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0.058627, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.00089744.

Dalam kinerja jangka pendek, GENOME bergerak -1.63% dalam satu jam terakhir dan -14.21% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GenomesDAO GENOME (GENOME)

Kapitalisasi Pasar $ 901.33K$ 901.33K $ 901.33K Volume (24 Jam) ---- -- Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh $ 901.33K$ 901.33K $ 901.33K Suplai Peredaran 1.00B 1.00B 1.00B Total Suplai 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GenomesDAO GENOME saat ini adalah $ 901.33K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GENOME adalah 1.00B, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 901.33K.