BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesBTCTabunganPusat Acara
Lainnya
Gala Tanpa Biaya
Harga live GeorgiaAI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GEAI adalah 54,467 USD. Lacak informasi harga aktual GEAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!Harga live GeorgiaAI hari ini adalah 0 USD. Kapitalisasi pasar GEAI adalah 54,467 USD. Lacak informasi harga aktual GEAI ke USD, beserta grafik live, kapitalisasi pasar, volume 24 jam, dan banyak lagi di Indonesia!

Selengkapnya Tentang GEAI

Info Harga GEAI

Penjelasan GEAI

Situs Web Resmi GEAI

Tokenomi GEAI

Prakiraan Harga GEAI

Earn

Airdrop+

Berita

Blog

Learn

Logo GeorgiaAI

Harga GeorgiaAI (GEAI)

Tidak masuk listing

Harga Live 1 GEAI ke USD:

--
----
-1.40%1D
mexc
Data token ini bersumber dari pihak ketiga. MEXC hanya bertindak sebagai agregator informasi. Jelajahi token lain yang masuk listing di pasar Spot MEXC!
USD
Grafik Harga Live GeorgiaAI (GEAI)
Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:36:08 (UTC+8)

Harga GeorgiaAI Hari Ini

Harga live GeorgiaAI (GEAI) hari ini adalah $ 0, dengan perubahan 1.41% selama 24 jam terakhir. Kurs konversi GEAI ke USD saat ini adalah $ 0 per GEAI.

GeorgiaAI saat ini berada di peringkat #- berdasarkan kapitalisasi pasar sebesar $ 54,467, dengan suplai yang beredar 718.86M GEAI. Selama 24 jam terakhir, GEAI diperdagangkan antara $ 0 (low) dan $ 0 (high). Ini mencerminkan aktivitas pasar. All-time high aset ini adalah $ 0, sementara all-time low aset ini adalah $ 0.

Dalam kinerja jangka pendek, GEAI bergerak -- dalam satu jam terakhir dan -12.16% selama 7 hari terakhir. Selama satu hari terakhir, total volume perdagangan mencapai --.

Informasi Pasar GeorgiaAI (GEAI)

$ 54.47K
$ 54.47K$ 54.47K

--
----

$ 75.77K
$ 75.77K$ 75.77K

718.86M
718.86M 718.86M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Kapitalisasi Pasar GeorgiaAI saat ini adalah $ 54.47K, dan volume perdagangannya dalam 24 jam adalah --. Suplai beredar GEAI adalah 718.86M, dan total suplainya sebesar 1000000000.0. Fully Diluted Valuation (FDV) aset ini adalah $ 75.77K.

Riwayat Harga GeorgiaAI USD

Rentang perubahan harga 24 jam:
$ 0
$ 0$ 0
Low 24 Jam
$ 0
$ 0$ 0
High 24 Jam

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.41%

-12.16%

-12.16%

Riwayat Harga GeorgiaAI (GEAI) USD

Sepanjang hari ini, perubahan harga GeorgiaAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 30 hari terakhir, perubahan harga GeorgiaAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 60 hari terakhir, perubahan harga GeorgiaAI ke USD adalah $ 0.
Dalam 90 hari terakhir, perubahan harga GeorgiaAI ke USD adalah $ 0.

PeriodePerubahan (USD)Perubahan (%)
Hari ini$ 0-1.41%
30 Days$ 0+2.20%
60 Hari$ 0-24.58%
90 Hari$ 0--

Prediksi Harga untuk GeorgiaAI

Prediksi Harga GeorgiaAI (GEAI) untuk Tahun 2030 (dalam 4 tahun)
Berdasarkan modul prediksi harga di atas, harga target GEAI pada tahun 2030 adalah $ -- dengan tingkat pertumbuhan 0.00%.
Prediksi Harga GeorgiaAI (GEAI) untuk Tahun 2040 (Dalam 14 Tahun)

Pada tahun 2040, harga GeorgiaAI berpotensi mengalami pertumbuhan sebesar0.00%. Harga perdagangannya dapat mencapai $ --.

Alat MEXC
Untuk mendapatkan proyeksi skenario aktual dan analisis yang lebih personal, pengguna dapat memanfaatkan Alat Prediksi Harga MEXC dan Wawasan Pasar AI.
Penafian: Skenario ini bersifat ilustratif dan edukatif; mata uang kripto bersifat fluktuatif—lakukan riset Anda sendiri (DYOR) sebelum mengambil keputusan.
Ingin tahu harga GeorgiaAI yang akan dicapai pada tahun 2026–2027? Kunjungi halaman Prediksi Harga kami untuk prediksi harga GEAI pada tahun 2026–2027 dengan mengklik Prediksi Harga GeorgiaAI.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya GeorgiaAI (GEAI)

Situs Web Resmi

Tentang GeorgiaAI

Berapa nilai live GeorgiaAI hari ini?

Hari ini, GeorgiaAI diperdagangkan pada Rp1.28061839228150000, mengalami pergerakan harga sebesar -1.41% selama 24 jam terakhir. Harga ini terus berubah secara konstan, mencerminkan sentimen pasar secara real-time.

Seberapa volatil GEAI saat ini?

Tingkat volatilitas dalam 24 jam adalah --%, memberikan wawasan tentang seberapa cepat harga token tersebut bergerak. Volatilitas yang lebih tinggi dapat menciptakan peluang perdagangan sekaligus risiko, tergantung pada kondisi pasar.

Apa kondisi likuiditas GeorgiaAI hari ini?

GeorgiaAI memiliki skor likuiditas --/100, yang mengevaluasi kedalaman pasar di berbagai bursa. Likuiditas yang lebih tinggi biasanya menghasilkan spread yang lebih ketat dan eksekusi yang lebih baik untuk order pasar.

Pada level harga mana saja GEAI telah diperdagangkan hari ini?

Dalam 24 jam terakhir, harga telah bergerak antara Rp1.27757614191050000 hingga Rp1.31239300726750000. Kisaran ini membantu para trader mengukur zona support dan resistance untuk strategi jangka pendek.

Berapa volume perdagangan GEAI hari ini?

Total volume yang diperdagangkan dalam satu hari terakhir adalah Rp--. Lonjakan volume sering kali mendahului pergerakan harga besar atau perubahan sentimen pasar.

Bagaimana cara investor memahami tingkat risiko GeorgiaAI?

Risiko ditentukan oleh volatilitas, kedalaman likuiditas, peringkat pasar, dan distribusi pasokan. Sebagai aset Artificial Intelligence (AI),Base Ecosystem,AI Agents,Virtuals Protocol Ecosystem yang dibangun di atas --, profil risiko GEAI dapat berfluktuasi berdasarkan pembaruan ekosistem atau tren industri secara keseluruhan.

Orang Juga Bertanya: Pertanyaan Lainnya tentang GeorgiaAI

Halaman terakhir diperbarui: 2026-01-19 09:36:08 (UTC+8)

Perkembangan Industri Penting GeorgiaAI (GEAI)

Waktu (UTC+8)JenisInformasi
01-17 12:58:01Kabar Industri Terkini
Kemarin, ETF spot Bitcoin AS mencatat arus keluar bersih sebesar $394,7 juta, sementara ETF Ethereum mencatat arus masuk bersih sebesar $4,7 juta
01-16 15:51:00Kabar Industri Terkini
Peringkat Arus Masuk/Keluar Modal Spot 24 Jam: ETH Arus Keluar Bersih $182 Juta, AIN Arus Masuk Bersih $9,13 Juta;
01-16 13:11:00Kabar Industri Terkini
ETF Bitcoin Spot AS Mencatat Arus Masuk Bersih $100,2 Juta Kemarin, Menandai Empat Hari Perdagangan Berturut-turut dengan Arus Masuk Bersih
01-15 19:20:45Kabar Industri Terkini
Volume Transaksi Jaringan Ethereum Mencapai 2,6 Juta Kemarin, Menyentuh Rekor Tertinggi Sepanjang Masa
01-15 17:57:11Kabar Industri Terkini
Data: Sekitar 11,6 Juta Token Dihapus pada 2025, Mayoritas Terkonsentrasi di Q4
01-15 16:26:05Kabar Industri Terkini
Korea Selatan Mengesahkan RUU Pelembagaan Sekuritas Token, Memungkinkan Penerbit yang Patuh untuk Langsung Menerbitkan Sekuritas Token melalui Blockchain

Jelajahi GeorgiaAI Selengkapnya

Lebih Banyak Mata Uang Kripto yang Siap Dijajaki

Mata uang kripto teratas beserta data pasar tersedia di MEXC

POPULER

Mata uang kripto yang sedang tren saat ini dan menarik perhatian pasar yang signifikan

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Solana

Solana

SOL
River

River

RIVER
Ethereum

Ethereum

ETH
Monero

Monero

XMR

Baru Ditambahkan

Mata uang kripto yang baru saja masuk listing dan tersedia untuk trading

CRY CRY HORSE

CRY CRY HORSE

哭哭马1

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004738
$0.004738$0.004738

+1,795.20%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.872
$0.872$0.872

+248.80%

Coca-Cola Company

Coca-Cola Company

KOON

$71.16
$71.16$71.16

+0.02%

MARA Holdings

MARA Holdings

MARAON

$11.47
$11.47$11.47

0.00%

Gainer Teratas

Pump kripto teratas hari ini

NeuraArt

NeuraArt

NEURAART

$0.004738
$0.004738$0.004738

+1,795.20%

LEXAI

LEXAI

LEXAI

$0.872
$0.872$0.872

+248.80%

CredDeFAI

CredDeFAI

DEFAI

$0.0000000000004020
$0.0000000000004020$0.0000000000004020

+38.62%

Dusk Network

Dusk Network

DUSK

$0.20050
$0.20050$0.20050

+26.39%

DreamCraft

DreamCraft

DREAMCRAFT

$0.0000000002623
$0.0000000002623$0.0000000002623

+14.79%

Penafian

Harga mata uang kripto tunduk pada risiko pasar dan volatilitas harga yang tinggi. Pastikan Anda berinvestasi pada proyek dan produk yang Anda kenal dan Anda pahami risikonya. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat pengalaman investasi, situasi keuangan, tujuan investasi, dan toleransi risiko Anda serta berkonsultasi dengan penasihat keuangan independen sebelum melakukan investasi apa pun. Materi ini tidak boleh ditafsirkan sebagai nasihat keuangan. Kinerja masa lalu bukanlah indikator yang dapat diandalkan untuk kinerja masa depan. Nilai investasi Anda dapat naik maupun turun, dan Anda mungkin tidak memperoleh kembali jumlah yang Anda investasikan. Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan investasi Anda. MEXC tidak bertanggung jawab atas kerugian yang mungkin Anda alami. Untuk informasi lebih lanjut, silakan lihat Ketentuan Penggunaan dan Peringatan Risiko kami. Harap perhatikan juga bahwa data yang berkaitan dengan mata uang kripto yang disebutkan di atas yang disajikan di sini (seperti harga aktualnya saat ini) didasarkan pada sumber pihak ketiga. Ini disajikan kepada Anda "sebagaimana adanya" dan hanya sebagai informasi, tanpa pernyataan atau jaminan apa pun. Tautan yang diberikan ke situs pihak ketiga juga tidak berada di bawah kendali MEXC. MEXC tidak bertanggung jawab atas keandalan dan keakuratan situs pihak ketiga tersebut beserta kontennya.